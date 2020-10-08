شكرا لمتابعة خبر عن مطالب بسرعة توفير لقاح مرض قاتل للأغنام قبل انتشار العدوى بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):طالب مربون الماشية في منطقة جازان بزيادة توفير تحصينات مرض الماشية القاتل " أبو رمح " الإلتهاب الرئوي القاتل " بعد انتشار الإصابات في المنطقة .
وأكدوا أنه يتوفر في بعض الصيدليات لكن بكميات غير كافية وسط مخاوف من انتشار المرض الغريب ، ويبلغ سعر اللقاح 150 ريال للعبوة التي تكفي 50 رأس .
وأشار المربون أنهم فوجئوا بالمرض يتسلل بين الماشية ويحولها إلى هيكل عظمي ثم تموت في غضون أسبوع ، وهو مرض رئوي معدي .
من جانبها أكدت مصادر أنه سيتم مخاطبة وزارة الزراعة لتوفير التحصينات في فرع جازان إذ أن المرض غير مدرج ضمن الأمراض الشائعة في المنطقة ،وفقاً لـ " سبق " .
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