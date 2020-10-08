سناب: نجلاء عبدالعزيز تحتفل بخروج والدتها من العدة

احتفلت نجلاء عبدالعزيز المشهورة بالمملكة العربية السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، يوم الخميس 8 أكتوبر 2020؛ بمناسبة خروج والدتها من العدة؛ وذلك بعد مضي عدة أشهر على وفاة والدها.

ونشرت نجلاء عبدالعزيز مقطع فيديو مصور من داخل منزل عائلتها في السعودية، يظهر من خلاله الأجواء الاحتفالية لدى الأسرة عقب انقضاء مدة العدة إثر رحيل والدها المفاجئ عقب عيد الفطر الأخير.

ويظهر في الفيديو أيضا كلمات الحب والعطاء لأم نجلاء عبدالعزيز والحلويات والأكل الذي تم تجهيزه خصيصا للاحتفال بهذه المناسبة في بيت العز كما يسميه المتابعون في منصات التواصل الاجتماعية.

وكان والد نجلاء عبدالعزيز والهنوف بنت العز، قد رحل فجأة آخر أيام العيد الماضي، في وقت اعتاده ابنتيه على توزيع العيديات على المتفاعلين معهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وشكل خبر وفاة والد الهنوف ونجلاء عبدالعزيز، صدمة كبيرة بالنسبة لهن، إذ انقلبت الأجواء الجميلة والاحتفالية في العيد السعيد، إلى أحزان استمرت عدة أيام وأسابيع؛ كونه الداعم الأكبر لهن آنذاك.

وعانى عبد العزيز والد نجلاء والهنوف من إعاقة قبل وفاته بفترة زمنية، لكنه على الرغم من ذلك ظل يحتفل معهن ويظهر في الفيديوهات المفرحة التي يتم نشرها على حسابات بناته في سناب شات وغيره.

واستغرب بعض المغردين الذين شاهدوا فيديو احتفال والدة نجلاء عبدالعزيز من تشغيل الموسيقى والأغاني في مناسبة من هذا النوع، فيما اعتبر آخرون أن الأمر طبيعي؛ كون والدها توفى منذ 4 أشهر.