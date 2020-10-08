سعر صرف الريال السعودي الجديد - سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار صرف العملات اليوم في السعودية الخميس 8 أكتوبر 2020 استقرارًا نسبيًا أمام الريال السعودي، حيث شهد سعر الدولار اليوم أمام سعر الريال السعودي ثباتًا بالصرف منذ أيام، لبحافظ على مستوى 3.75 ريال سعودي.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل سعر الريال السعودي:

الدولار الأمريكي: 3.75

اليورو الأوروبي: 4.60

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الدرهم الإماراتي: 1.02

الجنيه المصري: 0.21

وعادة ما يهتم رجال الأعمال والمواطنون في السعودية بأسعار صرف العملات اليوم ويهتمون بسعر صرف الدولار مقابل الريال، فيما يزيد الإقبال على معرفة أسعار العملات في السعودية في أوقات تسيير رحلات الحج والعمرة.