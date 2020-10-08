آل الشيخ من أمريكا: ” الشيب غزا وأنا مو حاس فيه

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أعرب رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، الموجود حاليًا بنيويورك لاستكمال علاجه، عن اشتياقه للمملكة.

واستعان آل الشيخ بمقطع من أغنية لمحمد عبده، بقوله: : إيه والله الفؤاد مشتاق للسعودية والسعوديين والرياض ” .

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وتابع: ” الله يجمعنا على خير يا رب، الشيب غزا وأنا مو حاس فيه، الله يعين شبت ” .

يذكر أن آل الشيخ بدأ في المرحلة الثانية من استكمال علاجه طبقاً للجدول الزمني الموضوع له من الأطباء المتخصصين في نيويورك.

Source slaati

