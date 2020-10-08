︎ :
.
أعرب رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، الموجود حاليًا بنيويورك لاستكمال علاجه، عن اشتياقه للمملكة.
واستعان آل الشيخ بمقطع من أغنية لمحمد عبده، بقوله: : إيه والله الفؤاد مشتاق للسعودية والسعوديين والرياض ” .
وتابع: ” الله يجمعنا على خير يا رب، الشيب غزا وأنا مو حاس فيه، الله يعين شبت ” .
يذكر أن آل الشيخ بدأ في المرحلة الثانية من استكمال علاجه طبقاً للجدول الزمني الموضوع له من الأطباء المتخصصين في نيويورك.
Source slaati
كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ من أمريكا: ” الشيب غزا وأنا مو حاس فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.