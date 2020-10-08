بندر بن سلطان: القيادات الفلسطينية كانت تتهرب من حل قضية بلدهم (فيديو)

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قال رئيس الاستخبارات السابق الأمير بندر سلطان إن القيادات الفلسطينية كانت تتهرب من حل القضية الفلسطينية، موضحاً أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي المنتخب حينها جورج بوش الابن أن الفلسطينيين لن يوقعّوا اتفاقاً مع الرئيس بيل كلينتون والإسرائيليين.
واوضح خلال الوثائقي الذي تذيعه قناة “العربية”، أمس (الأربعاء)، أن الرئيس بوش الابن ابلغه حينها بأن الولايات المتحدة ليس فيها سوى رئيس واحد في وقت واحد فلا أحد يستطيع إعادة التفاوض مجدداً مع الإدارة الجديدة”، مضيفاً: “كما خصّني أنه لن يعامل كامب ديفيد كفندق مثل كلينتون”.
واضاف أن الرئيس جورج بوش الابن أعرب عن أنه لا يفضل الحديث في مثل هذه القضايا عبر الهاتف، وأشار الأمير إلى أن مدة المكالمة الواحدة بين كلينتون والراحل ياسر عرفات كانت تصل إلى 4 ساعات متواصلة، في حين أنه يهاتف والدته لمدة 30 دقيقة فقط”.
Source akhbaar24.argaam
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