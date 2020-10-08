ضبط وافدين ظهرا في مقطع فيديو متداول وهما يسرقان محفظة رجل مسن بالرياض (فيديو)

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تمكنت شرطة منطقة الرياض أمس (الأربعاء)، من القبض على وافدين ظهرا في مقطع فيديو متداول وهما يقومان بسرقة محفظة رجل مسن أثناء دخوله أحد المحلات التجارية في الرياض.
وأوضح “سناب الداخلية” أن الوافدين من الجنسية اليمنية وفي العقد الثالث من العمر، – كان أحدهما في حالة “سكر” – وهما من مخالفي نظام أمن الحدود ويحملان بطاقات مزورة.
وأكد أنه ضُبط بحوزتهما بعض المتعلقات التي قاما بالاستيلاء عليها من عمليات النشل، وجرى إيقاف المتهمين تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
Source akhbaar24.argaam
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