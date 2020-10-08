الأمير بندر بن سلطان: تركيا وإيران أهم لدى القيادات الفلسطينية من الدول العربية

أكد أن الوثوق بهم أمر صعب
قال الأمير بندر بن سلطان، سفير المملكة السابق في واشنطن، إنَّ الوثوق بالقيادات الفلسطينية بات أمرًا صعبًا. لكنه أكّد على أن نكران الجميل من جانب القيادات الفلسطينية لن يؤثّر على تعلق السعودية بقضية الشعب الفلسطيني.
وأضاف: فلسطين بالنسبة لنا هي فلسطين وليست برؤسائها، لافتًا إلى أنَّ القيادات الفلسطينية كانت تتهرَّب من حل القضية، وفق ما جاء بالجزء الثالث من لقائه مع العربية.
وأشار الأمير بندر بن سلطان إلى أنَّ القيادات الفلسطينية ترى أنَّ إيران وتركيا أهم من الرياض والكويت وأبوظبي والقاهرة ودبي ومسقط.
وتابع: نعيش في مرحلة صعبة وعالم مضطرب، وواجب على قيادتنا وولاة أمرنا الحفاظ على أمننا الوطني ومصالح شعوبنا الأمنية والاقتصادية والإجتماعية.
وكشف الأمير بندر أنَّ مصر تسعى ليل نهار لحل القضية الفلسطينية ورفع الحصار عن غزة، لكن ما يأتيها من غزة هو الإرهاب والقتل.
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