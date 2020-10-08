الأمير بندر بن سلطان: تركيا وإيران أهم لدى القيادات الفلسطينية من الدول العربية

قال الأمير بندر بن سلطان، سفير المملكة السابق في واشنطن، إنَّ الوثوق بالقيادات الفلسطينية بات أمرًا صعبًا. لكنه أكّد على أن نكران الجميل من جانب القيادات الفلسطينية لن يؤثّر على تعلق السعودية بقضية الشعب الفلسطيني.

وأضاف: فلسطين بالنسبة لنا هي فلسطين وليست برؤسائها، لافتًا إلى أنَّ القيادات الفلسطينية كانت تتهرَّب من حل القضية، وفق ما جاء بالجزء الثالث من لقائه مع العربية.

Advertisements

وأشار الأمير بندر بن سلطان إلى أنَّ القيادات الفلسطينية ترى أنَّ إيران وتركيا أهم من الرياض والكويت وأبوظبي والقاهرة ودبي ومسقط.

وتابع: نعيش في مرحلة صعبة وعالم مضطرب، وواجب على قيادتنا وولاة أمرنا الحفاظ على أمننا الوطني ومصالح شعوبنا الأمنية والاقتصادية والإجتماعية.

وكشف الأمير بندر أنَّ مصر تسعى ليل نهار لحل القضية الفلسطينية ورفع الحصار عن غزة، لكن ما يأتيها من غزة هو الإرهاب والقتل.