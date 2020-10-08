السعودية اليوم / جامعة جدة تتأهل للمرحلة النهائية في "تحدي نيوم" في مساري الطاقة والترفيه



جدة 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس

تأهلت جامعة جدة للمرحلة النهائية في مسابقة تحدي نيوم للذكاء الاصطناعي في مساري "الطاقة" و"الترفيه" ضمن خمس جامعات متأهلة من بين 39 جامعة سعودية.

ويأتي هذا التحدي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير

يُذكر أن المنافسة تُعد إحدى مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المخصصة للطلاب والطالبات لإيجاد حلول ابتكارية تسهم في التغلب على عدد من التحديات في نيوم (تحدي الطاقة - تحدي الترفيه - تحدي النقل).

// انتهى //

11:35ت م

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جدة 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واستأهلت جامعة جدة للمرحلة النهائية في مسابقة تحدي نيوم للذكاء الاصطناعي في مساري "الطاقة" و"الترفيه" ضمن خمس جامعات متأهلة من بين 39 جامعة سعودية.ويأتي هذا التحدي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية", التي ستعقد في 21 أكتوبر الحالي, علاوة على أن "تحدي نيوم" يأتي انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 لتعزيز المجالات الابتكارية والإبداعية وبناء قدرات وطنية لابتكار حلول فريدة من نوعها والتوعية في مجال الذكاء الاصطناعي.يُذكر أن المنافسة تُعد إحدى مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المخصصة للطلاب والطالبات لإيجاد حلول ابتكارية تسهم في التغلب على عدد من التحديات في نيوم (تحدي الطاقة - تحدي الترفيه - تحدي النقل).// انتهى //11:35ت م0058

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