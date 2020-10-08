السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تزيل 37 لوحة إعلانية مخالفة



مكة المكرمة 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس

أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية اللوحات الإعلانية المخالفة المنتشرة على امتداد الشوارع العامَّة وداخل نطاق الأحياء السكنية بمنطقة الشوقية، وذلك في إطار جهودها لإزالة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي بإزالة 37 لوحة إعلانية مخالفة بمنطقة الشوقية، مشيراً إلى أنَّ اللوحات عشوائية وغير مُطابقة للوائح والاشتراطات البلدية، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق الأفراد والمؤسسات والشركات المُخالفة.

ودعا الحربي إلى ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية المشوهة للمظهر الحضري، عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

كما رفعت بلدية المعابدة 39 سيارة خربة وهياكل تالفة في مواقع عدة ضمن نطاق البلدية بعد كتابة الإشعار على المركبات وإعطاء مُلاكها مهلة قبل سحبها رسمياً من قِبل اللجنة.

وأكَّد رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري حرص أمانة العاصمة المقدسة على إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالأحياء السكنية، مشيراً إلى ما تشكله ظاهرة السيارات المهملة من تشويه للمظهر العام واستغلال مواقف السيارات وتحويل بعض الهياكل إلى مرمى للنفايات وتأثيرها السلبي في البيئة والصحة العامة.

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11:20ت م

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