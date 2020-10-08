السعودية اليوم / تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا في الصين



الكويت 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية 11 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن جميع الحالات المسجلة وافدة من الخارج، مشيرة إلى شفاء 16 حالة ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 80666 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 4634 وفاة.

// انتهى //

11:18ت م

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الكويت 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسسجّلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 85500 حالة.وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن جميع الحالات المسجلة وافدة من الخارج، مشيرة إلى شفاء 16 حالة ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 80666 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 4634 وفاة.// انتهى //11:18ت م0053

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