السعودية اليوم / مصرع 25 مدنيًا في بوركينا فاسو



وأغادوغو 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس

لقي 25 مدنيًا مصرعهم إثر هجوم مسلح بالقرب من مدينة بيسيلا، في مقاطعة سانماتنغا شمال بوركينا فاسو.

وأفاد بيان لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم، أن مسلحين مجهولين نصبوا كمينًا لقافلة كانت تقل 46 شخصًا، وقاموا بقتل الرجال بينما أطلقوا سراح النساء والأطفال.

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11:17ت م

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