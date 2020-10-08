السعودية اليوم / 3577 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا



بروكسل 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 3577 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية البلجيكية اليوم بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 137868 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 10108حالات.

// انتهى //

11:00ت م

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بروكسل 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 3577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و16 حالة وفاة.وأفادت السلطات الصحية البلجيكية اليوم بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 137868 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 10108حالات.// انتهى //11:00ت م0046

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