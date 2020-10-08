السعودية اليوم / " الأرصاد " : سحب رعدية على منطقة جازان



جيزان 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بسحب رعدية ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا ، أبو عريش ، وبيش ، والداير بني مالك ، والحرث ، والدرب ، وفرسان ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وصامطة ، وضمد ، وفيفا، وهروب .

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً - بمشيئة الله-.

// انتهى //

10:58ت م

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