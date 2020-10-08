السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تُغلق محطة وقود مخالفة



مكة المكرمة21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية اليوم محطة وقود مخالفة ضمن نِطاقها الإشرافي بمكة المكرمة، وذلك لعدم وجود رخصة لمزاولة النشاط.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي أن الفِرَق الرقابية بدأت في القيام بحملات ميدانية وتفتيشية على جميع محطات الوقود ضمن نطاق البلدية؛ لضمان سلامتها والتأكد من توافر المواصفات والمتطلبات الواردة في اللوائح البلدية، مشيراً إلى أنَّ الحملة أسفرت عن إغلاق محطة وقود بكامل مرافقها وذلك لعدم تجديد ترخيص مزاولة النشاط.

وشدَّد "المالكي" على تطبيق الإجراءات النظامية بحق مشغلي المحطات المخالفة ومواصلة الحملات الرقابية للتأكّد من التزام جميع محطات الوقود بالأنظمة والتعليمات.

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10:37ت م

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