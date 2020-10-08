شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار والان مع التفاصيل

الخميس 8 أكتوبر 2020 ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم الخميس بدعم من تراجع الدولار وتجدد التفاؤل بشأن بعض مساعدات تخفيف تداعيات جائحة كورونا في الولايات المتحدة، فيما يترقب المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لقياس مدى متانة أكبر اقتصاد عالمي.

وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، زادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1888.46 دولار للأوقية (الأونصة). كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1892.80 دولار للأوقية. Advertisements وبعدما أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضات بشأن اتفاق تحفيز أكبر نطاقا كتب على تويتر أنه يتعين على الكونجرس الموافقة على منح مساعدات مالية لشركات الطيران والشركات الصغيرة وشيكات حوافز بقيمة 1200 دولار للأفراد مما يعزز آمالا بشأن التوصل لاتفاق جزئي. وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مقابل منافسيه، بينما بلغت الأسهم الآسيوية أعلى مستوى في شهر. وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، صعدت الفضة 0.2% إلى 23.88 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.1% إلى 863.25 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2362.44 دولار للأوقية.

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