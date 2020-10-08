شكرا لقرائتكم خبر عن 44 ٪ وفر في استهلاك الكهرباء بمباني هيئة الرقابة في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
و قال وليد بن عبد الله الغريري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) بأن الشركة قد قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية بداية المشروع، حيث تبيّن لها أهمية إعادة تأهيل أنظمة التكييف، وأيضاً تطوير الأنظمة الكهربائية وجعلها أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع حركة الموظفين والزوّار داخل المبنى بأفضل التقنيات المستخدمة حالياً.
وقامت "ترشيد" بتحديد خمسة معايير لرفع كفاءة الطاقة داخل المباني الخاصة بمقر الهيئة في الملز، الذي يقع على مساحة إجمالية قدرها 12,000 متر مربع. ومن أبرز المعايير التي تم العمل عليها استبدال وحدتين من أصل أربع وحدات تبريد (Chillers) إضافة الى استبدال أربع مضخات مياه تبريد من أصل ست. كما قامت ترشيد بتركيب أجهزة الثرموستات الذكية للتحكم بتنظيم وحدات مناولة الهواء (AHU)، وتنظيم أجهزة التكييف والوحدات المساندة لها. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التوفير الحاصلة من هذا المشروع تحديداً تساوي تفادي 913 طن متري من انبعاثات الكربون الضارة سنوياً، وهو ما يعادل الأثر البيئي لزراعة أكثر من 15,000 شتلة.
يُذكر بأن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) تسعى إلى خدمة الاستدامة الدائمة من خلال تطبيق أفضل الممارسات في استخدامات الطاقة الكهربائية، والخفض من استهلاكها، بالشراكة والتمكين مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى دورها الرئيس في تطوير قطاع خدمات كفاءة الطاقة، حيث ارتفع عدد الشركات المرخصة في القطاع من 4 شركات في عام 2017 إلى أكثر من 45 شركة مع نهاية عام 2019، كما ارتفع التوظيف في هذا القطاع منذ تأسيسها في 2017 حتى نهاية 2019 بأكثر من 1,200 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر 44 ٪ وفر في استهلاك الكهرباء بمباني هيئة الرقابة في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.