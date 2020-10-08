شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تطوير مخطط "ملتقى الوادي" في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود الوزارة في تطوير المخططات التابعة لها والبالغ عددها أكثر من 150 مخططاً سكنياً، وسعيها إلى رفع نسبة تملّك المواطنين إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات "برنامج الإسكان" - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبل المستفيدين للاستفادة من خيار الأراضي السكنية؛ وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين ضمن خدمات إلكترونية سهلة وميسرة يمكن الاستفادة منها على مدار الساعة.
ويستطيع المستفيد المُسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني"، ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map، واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات إصدار العقد إلكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.
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