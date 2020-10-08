شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي: 3 فوائد لتحسين اشتراطات أنشطة المغاسل والخياطة وقطع الغيار والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف ماجد القصبي ، أن تحسين الاشتراطات البلدية لأنشطة مغاسل الملابس ومشاغل الخياطة وقطع الغيار التي تم إطلاقها مؤخراً ، ستُمكن رواد الأعمال وصغار المستثمرين من المنافسة، وتكافح التستر التجاري وتخلق مزيدًا من الفرص الوظيفية.

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