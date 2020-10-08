اخبار السعوديه

إغلاق محطة وقود غير مرخصة بمكة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق محطة وقود غير مرخصة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية اليوم محطة وقود مخالفة ضمن نِطاقها الإشرافي بمكة المكرمة، وذلك لعدم وجود رخصة لمزاولة النشاط.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي أن الفِرَق الرقابية بدأت في القيام بحملات ميدانية وتفتيشية على جميع محطات الوقود ضمن نطاق البلدية؛ لضمان سلامتها والتأكد من توافر المواصفات والمتطلبات الواردة في اللوائح البلدية، مشيراً إلى أنَّ الحملة أسفرت عن إغلاق محطة وقود بكامل مرافقها وذلك لعدم تجديد ترخيص مزاولة النشاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق محطة وقود غير مرخصة بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا