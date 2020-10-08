شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق محطة وقود غير مرخصة بمكة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي أن الفِرَق الرقابية بدأت في القيام بحملات ميدانية وتفتيشية على جميع محطات الوقود ضمن نطاق البلدية؛ لضمان سلامتها والتأكد من توافر المواصفات والمتطلبات الواردة في اللوائح البلدية، مشيراً إلى أنَّ الحملة أسفرت عن إغلاق محطة وقود بكامل مرافقها وذلك لعدم تجديد ترخيص مزاولة النشاط.
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