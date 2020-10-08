بريطانيا تطرح لقاح كوفيد-19 الشهر المقبل

2020-10-08

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

من المتوقع أن تطرح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) لقاح كوفيد-19 في وقت مبكر من الشهر المقبل، بحسب ما كشفت وثائق مسربة بشأن خطة نشر مئات من موظفي الرعاية الصحية في 5 مواقع في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب صحيفة The Sun التي اطلعت على الوثائق فسيتم حقن عشرات الآلاف من المواطنين يوميًا في 5 أماكن للرعاية الصحية في بريطانيا.

كيف يتم تنظيم الأمر؟

وكشفت الوثائق أنه سيتم استدعاء أولئك الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا أولاً في المراكز الخمسة التي يديرها ممرضات متدربات ومسعفون، كما سيُطلب من الممارسين العامين والصيادلة المساعدة في جهود التطعيم، مع وجود أسطول من الوحدات المتنقلة لاستخدامها للوصول إلى المجتمعات الضعيفة ودور الرعاية.

وقال مصدر للصحيفة إنه سيتم البدء في هذه الخطة ابتداءً من الشهر المقبل، مؤكدًا على أن التخطيط جارٍ على قدم وساق للوصول إلى كافة المعرضين للخطر في أواخر ديسمبر على أقصى تقدير.

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ومن جهة أخرى، فإنه في حين تشير الخطط إلى إطلاق اللقاح نهاية هذا الشهر، ولكن تظل موافقة الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة ووكالة الأدوية الأوروبية لإدارة التطعيم حجر عثرة، وقد يؤدي ذلك إلى تأجيل الإطلاق.

وكان قد أكد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك أن الجيش سيشارك في توزيع لقاح كوفيد-19، مضيفًا أن الخطط جارية للجمع بين جهود هيئة الخدمات الصحية الوطنية والقوات المسلحة لتحقيق التعاون بينهما وتوزيع اللقاح على المواطنين حسب الأولوية.

لقاح كوفيد-19 البريطاني

والمنافس الرئيسي في سباق لقاح كوفيد-19 هي جامعة أكسفورد، ويتطلب جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا، ما يعني أنه لإعطاء جرعتين من اللقاح لـ 53 مليون بالغ في 6 أشهر، فإنه يتوجب حقن 600 ألف شخص يوميًا.

وسيكون أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى اللقاح على أول القائمة منهم المقيمين في دور الرعاية والذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا وموظفي الخدمات الصحية، يليهم جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، ثم الشباب الأكثر عرضة للخطر والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، بينما لن يتلقى أي شخص أقل من 18 عامًا لقاحًا في الفترة الحالية.

ويُذكر أن الوضع يزداد سوءًا في المملكة المتحدة من حيث زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث أُصيب 544,275 شخصًا، وتُوفي 42,515 شخصًا، وعلى الصعيد العالمي، أُصيب 36,403,892 شخصًا وتُوفي 1,060,601 شخص بينما تعافى 27,419,167 شخصًا.





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