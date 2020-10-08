شكرا لقرائتكم أكثر من 285 جهازاً طبياً وحركياً لخدمة مسني ومسنات الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-08 أكثر من 285 جهازاً طبياً وحركياً لخدمة مسني ومسنات الرياض يشرف عليها 300 موظف وموظفة متابعات الخليج 365 - الرياض أوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن عدد الأجهزة الطبية والمعينة التي وفرتها دور الرعاية الاجتماعية لخدمة المسنين والمسنات بالرياض تجاوزت الـ285 جهاز حركي وكهربائي. Advertisements وتشمل الأجهزة بحسب نوعها “الأسرة طبية بكافة أنواعها العادية منها والثلاثية والخماسية الحركة والكراسي المتحركة وأجهزة الليزر لعلاج تقرحات الفراش وأجهزة المساج اليومي ورافعات حمل الأوزان الثقيلة والمراتب الهوائية الكهربائية والسياكل الثابتة والطبية والمشايات وأجهزة السير الكهربائي والحواجز الأسفنجية بالإضافة إلى عجلات اليدين والرجلين وأجهزة النادي الرياضي الداخلي في الدار “. وأشار مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي إلى أن أعداد المستفيدين من هذه الأجهزة داخل دور الرعاية الاجتماعية بالرياض يصل إلى 118 مسناً ومسنة مصنفين إلى “مسنين وطريحي الفراش والحالات النفسية وحالات التأهيل ” ويعمل معهم أكثر من 300 موظف وموظفة ما بين ” كادر إداري واجتماعي ونفسي وطبي متخصص بالإضافة إلى موظفي الصيانة والنظافة والطهاة”.

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