مشعل الأحمد: الكويت ستواصل مسيرتها الداعية للخير والسلام

2020-10-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولي عهد الكويت في كلمة له بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة صباح اليوم “نحن على يقين أن الكويت ستواصل مسيرتها الريادية”.

وأضاف الشيخ مشعل الأحمد أن الكويت ستواصل مسيرتها الداعية للخير والسلام.

وتابع ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد أن الكويت باقية على التزاماتها العربية والإقليمية والدولية.

يذكر أن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الصباح، أدى اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.

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وكان مجلس الأمة في الكويت قد بايع بالإجماع، الشيخ مشعل الأحمد، ولياً للعهد بعدما أصدر أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، مرسوماً بتسميته يوم أمس الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن نتيجة التصويت على المبايعة جاءت بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 59 عضواً.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم في كلمة له عقب التصويت: “نبارك لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مبايعة مجلس الأمة له بالإجماع ولياً للعهد”.





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