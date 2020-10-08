، أجواء المدينة المنورة.. سحب ممطرة على العيص ووادي الفرع ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأرصاد: تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تَضَمّن سحبًا رعدية ممطرة على محافظتي العيص ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- الساعة الـ12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة