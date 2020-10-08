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قدمت صحة مكة المكرمة، خدماتها العلاجية والوقائية من خلال منشآتها الطبية لأكثر من 150 ألف مستفيد؛ وذلك خلال العام الجاري؛ حيث استقبلت أقسام التنويم 7413 حالة، كما تمت معاينة 44493 مراجعًا في أقسام الطوارئ، وراجع أقسام العيادات الخارجية 84788 مراجعًا.
كما تم إجراء 2104 عمليات جراحية خلال الفترة ذاتها؛ منها 498 عملية مناظير، و210 عمليات قسطرة، و1813 حالة ولادة، و8730 غسيل دم.صحة مكة
08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442 10:45 AM
العلاجية والوقائية من خلال منشآتها الطبية خلال العام الجاري
قدمت صحة مكة المكرمة، خدماتها العلاجية والوقائية من خلال منشآتها الطبية لأكثر من 150 ألف مستفيد؛ وذلك خلال العام الجاري؛ حيث استقبلت أقسام التنويم 7413 حالة، كما تمت معاينة 44493 مراجعًا في أقسام الطوارئ، وراجع أقسام العيادات الخارجية 84788 مراجعًا.
كما تم إجراء 2104 عمليات جراحية خلال الفترة ذاتها؛ منها 498 عملية مناظير، و210 عمليات قسطرة، و1813 حالة ولادة، و8730 غسيل دم.
، مكة المكرمة.. 150 ألف مستفيد من خدمات المرافق الصحية ،
المصدر : الخليج 365
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