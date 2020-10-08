، محافظ الزلفي يطلق حملة "الصلاة نور" ويشيد بدور "الأمر بالمعروف" ،

محمد بن مسعود - الدمام - دشن محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي في مكتبه إطلاق حملة "الصلاة نور" التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحضور وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين ورئيس هيئة الزلفي عبدالله بن عقيل الطيار. وعدد من رؤساء مراكز الهيئات في المحافظة.

وقال رئيس هيئة الزلفي: الحملة سيتخللها برامج توعوية من خلال الشاشات الإلكترونية ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والجولات الميدانية للأماكن العامة لتوعية أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على الركن الثاني من أركان الإسلام وهي الصلاة.



وأضاف: "نشكر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدعمه اللامحدود لكل برامج الرئاسة، والشكر موصول لمحافظ الزلفي لدعمه وتوجيهاته المستمرة لنا".

من جانبه، أشاد محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي بجميع برامج ‏الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف وما تقدمه لتوعية المجتمع، مثمناً ما تقوم به هيئة الزلفي من دور وجهد توعوي لافت بهذا الشأن.