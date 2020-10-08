، هذا المشروب هو الأفضل للوقاية من أمراض القلب والموت المبكر! ،

محمد بن مسعود - الدمام - بجانب اتباع نظام غذائي صحي متوازن وممارسة التمارين الرياضية

من المعروف أن النظام الغذائي الصحي والمتوازن الذي يشمل حصصا محددة من الخضراوات والفواكه وممارسة التمارين الرياضية هو مفتاح العيش لفترة أطول، لكن، يمكنك زيادة متوسط العمر المتوقع عن طريق شرب القهوة بانتظام، كما يُزعم.

ويمكنك أيضا زيادة عمرك عن طريق ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. إنه "العلاج المعجزة" الذي كنا ننتظره جميعا، وفقا لـ NHS.

وبحسب روسيا اليوم يمكن أن يساعد إجراء بعض التغييرات الصغيرة في النظام الغذائي أو نمط الحياة، على زيادة متوسط العمر المتوقع وتجنب الموت المبكر.

وكُشف عن أن إحدى أسهل الطرق للتأكد من أنك تعيش لفترة أطول هي شرب القهوة.

وتعد القهوة من أفضل المشروبات لتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وفقا لأخصائية التغذية ألينا بيتري.

وأضافت الإحصائية أن من يشربون القهوة على وجه الخصوص هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكري النوع الثاني وحتى بعض أنواع السرطان.

وكشفت الدراسات أن شرب ما بين كوبين وثلاثة أكواب من القهوة كل يوم، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنحو 20%.

ولكن، لدى بعض الأشخاص رد فعل سلبي تجاه كميات كبيرة من الكافيين، ويجب تجنب إضافة المزيد من القهوة إلى نظامهم الغذائي إذا كانوا بالفعل يشعرون بالقلق بشكل خاص أو يعانون من اضطراب في المعدة.

وكتبت لموقع Healthline الطبي: "يعتقد كثير من الناس أن متوسط العمر المتوقع يتحدد إلى حد كبير من خلال علم الوراثة". ومع ذلك، تلعب الجينات دورا أصغر بكثير مما كان يُعتقد في الأصل. واتضح أن العوامل البيئية مثل النظام الغذائي ونمط الحياة هي المفتاح. وترتبط القهوة بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري النوع 2 وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان وأمراض الدماغ، مثل مرض ألزهايمر وباركنسون.

وفي الوقت نفسه، يمكنك أيضا زيادة العمر من خلال تناول المزيد من الزبادي قليل الدسم.

ويعتبر الزبادي قليل الدسم جزءا من النظام الغذائي الصحي للقلب، وفقا لموقع الويب الطبي Web.MD.أمراض القلب