شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 معتمر استفادوا من برنامج إجابة السائلين بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير إدارة شؤون إرشاد السائلين بالمسجد الحرام سلطان بن سعد البقمي أن الإدارة تحرص على توفير كل ما من شأنه تسهيل مناسك الزوار والمعتمرين والإجابة عن استفساراتهم في حدود المناسك، كما تنفذ عدداً من الجولات الرقابية لمنع بعض من يتجرأ على الفتوى بغير علم أو إجازة معتمدة، مما يؤكد حرص الإدارة على سلامة المنهج في التعامل مع الزوار والمعتمرين.
وبين أن الإدارة حريصة على إيصال الفتوى الشرعية الصحيحة لجميع المستفيدين، مشيراً إلى تخصيص رقمين مجانيين لإرشاد السائلين عن طريق الهاتف: ٨٠٠١٢٢٢٤٠٠ / ٨٠٠١٢٢٢١٠٠ وأفاد أن البرنامج ينفذ عبر 19 موقعاً داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول، كما تمت تغطية ساحات الحرم بكبائن عدة لإرشاد السائلين، يقوم عليها عدد من القضاة وأساتذة الجامعات على مدار (24) ساعة.
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