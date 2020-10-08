مجلس الأمة يبايع بالإجماع الشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد في الكويت

متابعات الخليج 365 - متابعة

بايع مجلس الأمة الكويتي بالإجماع، الشيخ مشعل الأحمد، وليا للعهد بعدما أصدر أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، مرسوما بتسميته يوم أمس الأربعاء.

وينص الدستور الكويتي على أن يتم تعيين ولي العهد خلال سنة من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري ومبايعة مجلس الأمة في جلسة خاصة.

يذكر أن الشيخ مشعل الصباح، يبلغ من العمر 80 عاما، وهو الأخ غير الشقيق للأمير الجديد وللأمير الراحل.

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وكان مشعل مرافقا دائما للأمير الراحل خلال جميع رحلاته العلاجية، ومن ضمنها رحلته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وشغل الشيخ مشعل الأحمد الصباح منصب نائب رئيس الحرس الوطني، وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح.

يذكر أن الشيخ نواف الصباح أدى اليمين الدستورية أميرا للبلاد أمام مجلس الأمة الكويتي، خلفا لأخيه الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.