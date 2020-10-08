الحصيني يتوقع انخفاض الحرارة بدءاً من الغد وينصح الكشاتة بالملابس الشتوية

2020-10-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع عبدالعزيز بن محمد الحصيني الباحث في الطقس والمناخ انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة ابتداءً من يوم غد الجمعة.

وقال الحصيني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “الحمد لله متوقع من يوم الجمعة 1442/2/22هـ انخفاض ملحوظ تدريجي في الحرارة يتراوح هذا الانخفاض بين “4” إلى “5” عما هي عليه هذه الأيام، ومتوقع أن يكون التأثير الأكثر على منطقة حائل متوقع أن تكسر الحرارة الصغرى “15” درجة مئوية ثم يليها القصيم والرياض متوقع أن تكسر الصغرى “20” درجة”.

وتابع أن مناطق الجوف والشمالية وتبوك متوقع أن تكسر الصغرى “20” درجة والمدينة والشرقية، ومتوقع أن تكون الصغرى في بداية العشرينيات، ومتوقع أيضا أن يرافق ذلك نشاط في الرياح وغبار من خفيف لمتوسط إلا أن يصرفها الله، وأنصح الكشاتة بتجهيز ملابس شتوية خفيفة في الشمالية والوسطى وشمال الشرقية.

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وقال الحصيني “طقس أجازة نهاية الأسبوع من الخميس 1442/2/21هـ إلى السبت 1442/2/23هـ، متوقع انخفاض تدريجي في الحرارة -بإذن الله – من”3” الى”5″درجات مئوية على معظم المناطق متوقع الأجواء من حارة نسبياً إلى تميل للاعتدال نهاراً ولطيف ليلاً يميل للبرودة آخر الليل.

وختم الحصيني بقوله “تحتاجون ملابس شتوية خفيفة خارج المدن في معظم المناطق من منتصف الليل يستثنى من ذلك مناطق مكة والمدينة وجازان حارة نهاراً معتدل ليلاً

متوقع أمطار -إن شاء الله – متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان وغرب المدينة.





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