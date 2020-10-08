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سفارة المملكة باليابان تحذّر السعوديين هناك من #Chan_hom

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محمد بن مسعود - الدمام - طالبت بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية

حذّرت السفارة في اليابان، من تداعيات إعصار شان هوم، وما يصاحبه من أمطار ورياح؛ مطالبة المواطنين السعوديين بالحيطة والتقيد بتعليمات السلطات المحلية والتواصل معها حال الطوارئ لا قدر الله.

وقالت سفارة المملكة باليابان في تغريدة على حسابها بتويتر اليوم: "نظرًا للتحذيرات التي تفيد بمرور إعصار #Chan_hom، وما يصاحبه من أمطار غزيرة ورياح شديدة؛ تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين في #اليابان أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات السلطات المحلية، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل:

09055833862

0335895242السفارة السعودية في اليابان

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442 09:21 AM

طالبت بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية

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سفارة المملكة باليابان تحذّر السعوديين هناك من #Chan_hom
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

حذّرت السفارة السعودية في اليابان، من تداعيات إعصار شان هوم، وما يصاحبه من أمطار ورياح؛ مطالبة المواطنين السعوديين بالحيطة والتقيد بتعليمات السلطات المحلية والتواصل معها حال الطوارئ لا قدر الله.

وقالت سفارة المملكة باليابان في تغريدة على حسابها بتويتر اليوم: "نظرًا للتحذيرات التي تفيد بمرور إعصار #Chan_hom، وما يصاحبه من أمطار غزيرة ورياح شديدة؛ تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين في #اليابان أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات السلطات المحلية، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل:

09055833862

0335895242

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، سفارة المملكة باليابان تحذّر السعوديين هناك من #Chan_hom ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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