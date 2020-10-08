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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد طقس إجازة نهاية الأسبوع من الخميس 21/ 2/ 1442هـ إلى السبت 23/ 2/ 1442هـ انخفاضًا تدريجيًّا في الحرارة -بإذن الله- من "3" إلى "5" درجات مئوية على معظم المناطق، ومتوقع أن تكون الأجواء من حارة نسبيًّا إلى حارة تميل للاعتدال نهارًا ولطيفة ليلًا تميل للبرودة آخر الليل على معظم المناطق.
وأضاف: تحتاجون ملابس شتوية خفيفة خارج المدن في معظم المناطق من منتصف الليل؛
يستثنى من ذلك مناطق: (مكة، والمدينة، وجازان) فهي حارة نهارًا معتدلة ليلًا.
وتابع: متوقع أمطار -إن شاء الله- متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، وغرب المدينة).حالة الطقس الأرصاد
08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442 09:14 AM
قال: متوقع أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مكة والباحة وعسير
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد طقس إجازة نهاية الأسبوع من الخميس 21/ 2/ 1442هـ إلى السبت 23/ 2/ 1442هـ انخفاضًا تدريجيًّا في الحرارة -بإذن الله- من "3" إلى "5" درجات مئوية على معظم المناطق، ومتوقع أن تكون الأجواء من حارة نسبيًّا إلى حارة تميل للاعتدال نهارًا ولطيفة ليلًا تميل للبرودة آخر الليل على معظم المناطق.
وأضاف: تحتاجون ملابس شتوية خفيفة خارج المدن في معظم المناطق من منتصف الليل؛
يستثنى من ذلك مناطق: (مكة، والمدينة، وجازان) فهي حارة نهارًا معتدلة ليلًا.
وتابع: متوقع أمطار -إن شاء الله- متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، وغرب المدينة).
، طقس نهاية الأسبوع بتوقيع الحصيني: تحتاجون ملابس شتوية خفيفة خارج المدن ،
المصدر : الخليج 365
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