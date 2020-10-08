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قال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز: إن المجمع الرئاسي فرض قيودًا مشددة للغاية على دخول المكتب البيضاوي؛ في ظل استئناف الرئيس دونالد ترامب العمل فيه بعد علاجه من فيروس كورونا.
وأكد "ميدوز" أن ترامب قضى معظم وقته بعد ظهر الأربعاء في المكتب البيضاوي.
وفي رده على سؤال بشأن موعد آخر فحص تشخيصي للفيروس أجري لترامب وجاءت نتيجته سلبية؛ أوضح ميدوز أن البيت الأبيض غير منخرط في بروتوكول الفحوص.
08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442 09:15 AM
مارك ميدوز: في ظل استئناف الرئيس الأمريكي العمل فيه بعد علاجه من فيروس كورونا
قال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز: إن المجمع الرئاسي فرض قيودًا مشددة للغاية على دخول المكتب البيضاوي؛ في ظل استئناف الرئيس دونالد ترامب العمل فيه بعد علاجه من فيروس كورونا.
وأكد "ميدوز" أن ترامب قضى معظم وقته بعد ظهر الأربعاء في المكتب البيضاوي.
وفي رده على سؤال بشأن موعد آخر فحص تشخيصي للفيروس أجري لترامب وجاءت نتيجته سلبية؛ أوضح ميدوز أن البيت الأبيض غير منخرط في بروتوكول الفحوص.
، البيت الأبيض يفرض قيودًا مشددة على دخول المكتب البيضاوي بعد عودة ترامب إليه ،
المصدر : الخليج 365
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