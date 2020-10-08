السعودية اليوم / 1000 معتمر استفادوا من برنامج إجابة السائلين بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس

استفاد أكثر من 1000 معتمر من قاصدي وزائري بيت الله الحرام من برنامج إجابة السائلين الذي تقوم عليه وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية.

وأوضح مدير إدارة شؤون إرشاد السائلين بالمسجد الحرام سلطان بن سعد البقمي أن الإدارة تحرص على توفير كل ما من شأنه تسهيل مناسك الزوار والمعتمرين والإجابة عن استفساراتهم في حدود المناسك، كما تنفذ عدداً من الجولات الرقابية لمنع بعض من يتجرأ على الفتوى بغير علم أو إجازة معتمدة، مما يؤكد حرص الإدارة على سلامة المنهج في التعامل مع الزوار والمعتمرين.

وبين أن الإدارة حريصة على إيصال الفتوى الشرعية الصحيحة لجميع المستفيدين، مشيراً إلى تخصيص رقمين مجانيين لإرشاد السائلين عن طريق الهاتف: ٨٠٠١٢٢٢٤٠٠ / ٨٠٠١٢٢٢١٠٠ وأفاد أن البرنامج ينفذ عبر 19 موقعاً داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول، كما تمت تغطية ساحات الحرم بكبائن عدة لإرشاد السائلين، يقوم عليها عدد من القضاة وأساتذة الجامعات على مدار (24) ساعة.

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09:33ت م

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