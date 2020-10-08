السعودية | حكم لبس الكمام للمُحرِم وهل عليه فدية.. “المفتي” يوضح الحكم الشرعي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن حكم لبس الكمام للمُحرِم وهل عليه فدية.. “المفتي” يوضح الحكم الشرعي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 9:29 صباحًا, 8 أكتوبر 2020 م المناطق_متابعات كشف مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، رئيس هيئة كبار العلماء، عن حكم لبس المُحرم للكمام.

وأكد المفتي أن لبس المحرم للكمامة لا يترتب عليه فدية.

وأضاف: “الكمام الذي لا يغطي كامل الوجه وإنما يغطي جزءًا منه إذا احتاج المُحرم إلى لبسه فإنه لا يترتب على لبسه فدية ” .

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