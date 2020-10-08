ترامب يعلن الفائز في المناظرة بين نائبه وكامالا هاريس

2020-10-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن نائبه، مايك بنس، فاز بالمناظرة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، بشكل كبير.

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وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “فاز مايك بنس بفارق كبير”.

وكان استطلاع أجرته شبكة “فوكس نيوز” Fox News، بعد المناظرة أظهر أن مايك بنس تغلب على نائبة جو بايدن، كامالا هاريس، بنسبة 69%، بينما حصلت هاريس 29%.

وكانت هاريس عاجزة تماماً عن الإجابة عن سؤال بنس حول توسيع المحكمة العليا في حال انتصر الديمقراطيون، كما أنها لم تستطع الإجابة بخصوص دعمها الصفقة الخضراء التي نفاها بايدن، رغم أنها موجودة في الموقع الإلكتروني لحملة بايدن الانتخابية.

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