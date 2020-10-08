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شكرا لقرائتكم فرض حظر التجول ليلاً في العاصمة التونسية والمحافظات المجاورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - متابعة
فرضت السلطات التونسية حظر التجول ليلاً في العاصمة ومحافظات وارياتة ومنوبة وبن عروس لمدة 15 يوماً بداية من يوم غد، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقررت تعليق نشاط الأسواق الأسبوعيّة وتعليق صلاة الجمعة وإغلاق نشاط المقاهي والمطاعم.
ودعت السلطات المواطنين إلى تجنب التنقل خارج المحافظات مع التقيد بالبروتوكولات الصحية.
ارتفاع الإصابات عالمياً
يذكر أن عدد المصابين بـ فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وصل إلى أكثر من 36 مليون حالة حول العالم، بحسب ما كشفت منظمة الصحة العالمية مساء أمس، في ظل الانتشار الكبير واللا محدود والمستمر للوباء التاجي في مختلف قارات العالم للشهر الحادي عشر على التوالي.
وتعلن منظمة الصحة العالمية، يومياً، بشكل رسمي، عن أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد حول العالم، وكذلك عدد المتوفين.
وكشفت الأرقام الصادرة عن المنظمة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، قد وصل لنحو 36 مليوناً و82 ألف حالة إصابة حول العالم، وأن عدد المتوفين قد وصل لنحو مليون و55 ألف حالة، فيما تجاوز عدد المتعافين لأكثر من 27 مليوناً و173 ألف حالة.
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