اخبار السعوديه

فرض حظر التجول ليلاً في العاصمة التونسية والمحافظات المجاورة

0 نشر
Almowaten.net 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم فرض حظر التجول ليلاً في العاصمة التونسية والمحافظات المجاورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-08

فرض حظر التجول ليلاً في العاصمة التونسية والمحافظات المجاورة

للحد من انتشار المستجد

متابعات الخليج 365 - متابعة

فرضت السلطات التونسية حظر التجول ليلاً في العاصمة ومحافظات وارياتة ومنوبة وبن عروس لمدة 15 يوماً بداية من يوم غد، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت تعليق نشاط الأسواق الأسبوعيّة وتعليق صلاة الجمعة وإغلاق نشاط المقاهي والمطاعم.

Advertisements

ودعت السلطات المواطنين إلى تجنب التنقل خارج المحافظات مع التقيد بالبروتوكولات الصحية.

ارتفاع الإصابات عالمياً

يذكر أن عدد المصابين بـ فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وصل إلى أكثر من 36 مليون حالة حول العالم، بحسب ما كشفت منظمة الصحة العالمية مساء أمس، في ظل الانتشار الكبير واللا محدود والمستمر للوباء التاجي في مختلف قارات العالم للشهر الحادي عشر على التوالي.

وتعلن منظمة الصحة العالمية، يومياً، بشكل رسمي، عن أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد حول العالم، وكذلك عدد المتوفين.

وكشفت الأرقام الصادرة عن المنظمة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، قد وصل لنحو 36 مليوناً و82 ألف حالة إصابة حول العالم، وأن عدد المتوفين قد وصل لنحو مليون و55 ألف حالة، فيما تجاوز عدد المتعافين لأكثر من 27 مليوناً و173 ألف حالة.

شارك الخبر




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرض حظر التجول ليلاً في العاصمة التونسية والمحافظات المجاورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا