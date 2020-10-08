رابط حساب المواطن البوابة الالكترونية للتسجيل وطلبات الاعتراض

منذ انطلاق برنامج حساب المواطن في منتصف عام 2017 وقد قدم الدعم للملاين من أبناء المملكة ولازال البرنامج ملتزم بتقديم الدعم حتى مع انتشار جائحة كورونا لذا يبحث الكثيرون عن رابط حساب المواطن بالتزامن مع اقتراب نزول دفعة حساب المواطن لشهر أكتوبر، والتي سبق وحددها البرنامج في موعد ثابت شهريا من الشهور الميلادية.

رابط حساب المواطن للاستعلام عن نزول الدفعات

رابط البوابة الالكترونية لحساب المواطن هو المنفذ الإلكتروني للدخول إلى حسابك المسجل في البرنامج للاستعلام عن نزول دفعتك وكذلك الاعتراض على الدفعة إن وجدت هناك نقص ناتج عن خطأ من البرنامج لذلك يفتح البرنامج الاعتراض بعد نزول الدفعات لتقديم الشكاوي من خلال رقم حساب المواطن المجانيرقم حساب المواطن المجاني وكذلك من خلال برنامج صوتك مسموع وهي المنافذ لتقديم الاعتراضات والشكاوي.

استعلام حساب المواطن

أولا الدخول إلى ca.gov.sa.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة الاسم المسجل ورقم الهوية.

توجه إلى حسابي من أقسام الموقع.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية في القسم المخصص الاستعلامات.

اضغط على استعلم كي يظهر لك حسابك على البرنامج بقيمة الدفعة المستحقة.

تأكد من وجود رقم الآيبان الشخصي وكافة البيانات الصحيحة حتى يتم نزول الدفعة بدون مشاكل.

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موعد نزول دفعة حساب المواطن

كما أوضحنا فإن البرنامج يقوم بنزول الدفعات في موعد ثابت شهريا و هو العاشر من الشهر الميلادي ويتغير فقط في مناسبات محددة ويتم الإعلان عنها ويكون ذلك أن لم يتوافق الموعد مع الأعياد او شهر رمضان وخلافة من هذا القبيل.

حاسبة حساب المواطن

الحاسبة هي أحد الخدمات المقدمة للمواطنين ليقوموا بحساب المبلغ المستحق بحسب البيانات المدخلة من الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة المستحقين أي تحت 18عام للابناء وفق شروط حساب المواطن الجديدة، لذا وجب على من بلغوا ثمانية عشر عاما من الأبناء إثبات استقلال المسكن بالمستندات حتى يتم فتح حساب لهم مستقل بعيد عن الأسرة وهم أحد الفئات المستثناه للتسجيل الجديد بعد توقف البرنامج عن استقبال طلبات جديدة في مارس 2020 وقد قام البرنامج بعرض شروط استحقاق حساب المواطن الجديدة والمتضمنه الفئات المستثناه.