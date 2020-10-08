السعودية اليوم / وصول 90 طن من المواد الغذائية من جمعية إماراتية لمتضرري الفيضانات والسيول بالسودان



الخرطوم 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس

وصلت إلى مطار الخرطوم الدولى اليوم، طائرة مساعدات لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمتضرري السيول والفيضانات بالسودان وهي الطائرة الثانية خلال يومين مقدمة من جمعية الفجيرة الخيرية تحمل مساعدات عينية في حدود (90) طن من المواد الغذائية.واشاد مفوض عام مفوضية الأمان الاجتماعي وخفض الفقر والناطق الرسمي باسم اللجنة العليا لإزالة آثار السيول والفيضانات بالسودان الدكتور عز الدين الصافي، بالدعم المتواصل لدولة الإمارات والجهود التي تبذلها لدعم متضرري السيول الفيضانات، وقال ان المفوضية حريصة على توصيل المساعدات لمستحقيها في الوقت المناسب، ونبه إلى ان الخسائر الناجمة عن السيول والفيضانات كبيرة تتطلب من الجميع تقديم مزيد من المساعدات.

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06:51ت م

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