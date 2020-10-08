

سول 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت كوريا الجنوبية صباح اليوم الخميس تسجيل حالتي وفاة و69 إصابة بفيروس

ونقلت وكالة يونهاب عن السلطات الصحية أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في كوريا الجنوبية ارتفع إلى 427 حالة ، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 24422 .

// انتهى //

06:23ت م

0004



سول 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واسأعلنت كوريا الجنوبية صباح اليوم الخميس تسجيل حالتي وفاة و69 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.ونقلت وكالة يونهاب عن السلطات الصحية أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في كوريا الجنوبية ارتفع إلى 427 حالة ، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 24422 .// انتهى //06:23ت م0004

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل حالتي وفاة و69 إصابة بفيروس كورونا= لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.