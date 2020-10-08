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ضبط كميات من الحشيش والهيروين في المهرة اليمنية

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ضبط كميات من الحشيش والهيروين في المهرة اليمنية

الخميس 8 أكتوبر 2020

أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، الأربعاء، ضبط كميات من مادة الحشيش المخدر والهيروين والحبوب.

 

وأكد مصدر أمني مسؤول، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ضبط هذه الكميات من المواد المخدرة بعد مداهمة أحد أوكار تجار المخدرات في مدينة الغيظة بحضور مندوب من النيابة العامة وذلك عقب أعمال رصد وتحري لتحركاته ونشاطه المشبوه .

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وأشاد المصدر بجهود رجال البحث الجنائي والشرطة النسائية وقوات الأمن الخاصة المسانده في محاربة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الشباب والمجتمع.

 

ولفت إلى أنه تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهمين لحين إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى النيابة المختصة.

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