يونيسف: مليشيا الحوثي منعت استخدام اللقاحات في اليمن

الخميس 8 أكتوبر 2020

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" إن مليشيا الحوثي منعت استخدام اللقاحات في اليمن.



وأوضح مكتب المنظمة الأممية باليمن، في بيان له، الاربعاء، ان وزارة الصحة والسكان في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اتخذت قرارا بعدم السماح باستخدام تلك اللقاحات في اليمن، مشيرا إلى أنها طلبت من اليونيسف مرارا إعادة الشحنة.

ونفت المنظمة، مزاعم للحوثيين بأنها قدمت شحنة لقاحات طبية مخالفة للمعايير الدولية.

وأضافت أن بعض وسائل الإعلام - في إشارة منها إلى الإعلام الحوثي- نقلت تقارير غير دقيقة، بأن اللقاحات التي اشترتها يونيسف قد أعيدت من اليمن لأنها لم تكن صالحة للاستخدام”.

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وأكد بيان المنظمة أن "تلك اللقاحات سبق تقييمها من قبل منظمة الصحة العالمية التي أوصت باستخدامها، خلال مدة صلاحيتها الافتراضية التي تنتهي في أغسطس/ آب 2021".

وأردف أنه "رغم صلاحية الشحنة، إلا أن يونسيف قررت إعادتها، لتجنب الاحتفاظ باللقاحات في اليمن، واحتلال المساحة المحدودة لتخزينها".

وشددت المنظمة، على أنها "في جميع عملياتها حول العالم بما في ذلك اليمن، تتبع معايير وإرشادات دولية صارمة في شراء اللقاحات واستخدامها" .

والثلاثاء، أعلنت مليشيا الحوثي، أنها" أرجعت لأول مرة شحنة لقاحات مقدمة من يونيسف تبين أنها مخالفة للمعايير الدولية".