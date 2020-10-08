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شكرا لقرائتكم وزير الثقافة: السياحة العالمية تحتفي بـ العلا .. القادم أجمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير الثقافة: السياحة العالمية تحتفي بـ العلا .. القادم أجمل
في كتاب ممارسات وإطار التنمية السياحية الشاملة للمجتمعات المحلية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، أن منظمة السياحة العالمية أطلقت مسمى “إطار العلا لتنمية المجتمع الشاملة من خلال السياحة” على الإطار العام في كتاب ممارسات وإطار التنمية السياحية الشاملة للمجتمعات المحلية.
وقال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان: إن ذلك يأتي بدعم سمو سيدي ولي العهد، القادم أجمل، وما تحقق في العلا البدايات فقط.
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