بالصورة..قصر الملك فهد الذي بناه بنفسه في حارة الحنبلي بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهرت صورة متداولة، قصر الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- في حارة الحنبلي بمدينة الرياض. أظهرت صورة متداولة، قصر الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- في حارة الحنبلي بمدينة الرياض. وأوضح حساب " تاريخ آل سعود " أن الملك فهد أشرف على بناء القصر بنفسه، وسكنه رحمه الله حتى عام 1377هـ. ويعد قصر الملك فهد من أهم الرموز الوطنية والقيمة المعمارية في المملكة .

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