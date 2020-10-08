شكرا لمتابعة خبر عن ابن مساعد: الثابت إننا مع قضية فلسطين ولكننا لسنا مع تجار قضيتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الأمير عبد الرحمن بن مساعد، أن موقف المملكة مع القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير.

وقال ابن مساعد عن تجار القضية الفلسسطينية: " تعودوا أن يشتموا وأن لانرد، تعودوا أن يسيؤوا ونرد الإساءة بالإحسان، تعودوا أن نعطي بلا منة وأن يجحدوا بلا خجل، تعودوا على ثبات مواقفنا ومبادئنا وتعودنا على تقلبات مواقفهم " .

وأضاف: " الثابت الذي لن يتغير أننا مع قضية فلسطين ولكننا بالتأكيد لسنا مع تجار قضيتها " .