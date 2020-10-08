شكرا لمتابعة خبر عن ابن مساعد: الثابت إننا مع قضية فلسطين ولكننا لسنا مع تجار قضيتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الأمير عبد الرحمن بن مساعد، أن موقف المملكة مع القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير.
وقال ابن مساعد عن تجار القضية الفلسسطينية: " تعودوا أن يشتموا وأن لانرد، تعودوا أن يسيؤوا ونرد الإساءة بالإحسان، تعودوا أن نعطي بلا منة وأن يجحدوا بلا خجل، تعودوا على ثبات مواقفنا ومبادئنا وتعودنا على تقلبات مواقفهم " .
وأضاف: " الثابت الذي لن يتغير أننا مع قضية فلسطين ولكننا بالتأكيد لسنا مع تجار قضيتها " .
كانت هذه تفاصيل خبر ابن مساعد: الثابت إننا مع قضية فلسطين ولكننا لسنا مع تجار قضيتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.