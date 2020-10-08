شكرا لمتابعة خبر عن ردود أفعال واسعة حول تصريحات الأمير بندر بشأن القضية الفلسطينية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

آثارت تصريحات الأمير بندر بن سلطان بشأن جهود المملكة في دعم القضية الفلسطينية، ردود أفعال واسعة وترحيب من قبل النشطاء.

وأكد النشطاء أن الأمير بندر بن سلطان كشف الحقائق والتي أوضحت أن المملكة طوال تاريخ الأزمة الفلسطينية كانت تعمل لصالح الشعب.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم تحت عنوان شكرا بندر بن سلطان، قدموا خلاله عبارات الشكر والثناء للامير بندر لكشفه الحقائق

وقال أحد المغردين: "‏كان دائماً ما يضرب المثل عند العرب بقضية فلسطين كأكبر قضية معقدة في تاريخ المنطقة، في 3 أيام فقط جُبّت 70 سنة وفككت خوارزميات كنا نجهل خباياها ، اليوم عرف الخلل وبان العوار وبرأت الذمم وجفت الصحف ، قادة مراوغين ، ناكري جميل" .

وعلق مغردا على الهاشتاق :" الفذة ابن الوطن البار الذي خدم الملوك السابقين والوطن، حفظ الله السياسي المحنك ابن سلطان الخير، شكرا على الحقائق والأثباتات وشكرا على طرحك وماتناولته تجاه ماقامت به هذه الدولة ايدها الله بنصره تجاه العرب والأسلام في انحاء الدنيا.".

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وأضاف مغرد آخر : "اختصر القضيه الفلسطينيه بكلمات تكتب بماء الذهب شكرا سمو الأمير بندر كان اللقاء بكل اجزائه ممتع ومليء بالحقائق والاثباتات، كفيت ووفيت فخورين جدًا بك ايها الرجل العظيم".

‏‎وتابع مغرد اخر:" شكرا بندر بن سلطان على ما قدمته لخدمة وطنك طوال سنوات عملك داخل وخارج المملكة، وشكرا لشهادتك التاريخية التي وضحت بالتفاصيل ان السعودية كانت دوماً خير سند لكل الدول العربية ولم تتأخر يوماً عن مساندة جيرانها رغم الخلافات.. دعواتنا لك بالصحة والعافية والعمر المديد".

‏‎وأكد مغرد آخر :" تحدث نيابة عن لسان وقلب كل سعودي وسعودية غيور على بلادنا الغالية، نحترم شعب وقضية فلسطين لكن قيادتكم للأسف هذا واقعها".

وقدم مغرد الشكر للامير بندر قائلا:" شكرا لعراب الدبلوماسية السعودية الأمير بندر بن سلطان على ظهوره في الفيلم الوثائقي وكشفه الحقائق والتي أوضحت بأن المملكة طوال تاريخ الأزمة الفلسطينية كانت تعمل لصالح الشعب ايمانا منها بحق القضية ولكن من خانهم هم ممثلين الشعب من الرؤساء وقادة الحركات".