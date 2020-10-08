السعودية تشارك بيوم الفضاء العالمي بعرض دور الأقمار الصناعية في تحسين جودة الحياة

تنظم الهيئة السعودية للفضاء ممثلةً في برنامج تنمية رأس المال البشري «أجيال الفضاء»، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، جلسة حوارية من سلسلة 90 دقيقة في الفضاء تحت عنوان «الأقمار الصناعية تحسن الحياة».

يأتي ذلك ضمن فعاليات أسبوع الفضاء العالمي والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة من تاريخ 4 إلى 10 أكتوبر من كل عام، احتفالًا بإسهامات علوم وتكنولوجيا الفضاء في تحسين حياة البشرية وتحسين وضع الإنسان، والذي يُعدّ أكبر فعالية سنوية للفضاء على مستوى العالم.

وتناقش الجلسة دور الأقمار الصناعية في تحسين جودة الحياة من خلال تناول موضوعات مختلفة تشمل تطبيقات الرصد الأرضي والاتصالات ومدى تأثيرها على مستقبل الإنسان، واستعراض دور وتاريخ المملكة العربية السعودية في تصميم وتطوير الأقمار الصناعية، بجانب تقديم عرض تعليمي عن مشروع سالي رايدSally Ride EarthKAM للرصد الأرضي عبر محطة الفضاء الدولية، الذي يمكن الطلاب والطالبات الوصول إلى الصور المأخوذة من المحطة.

ويُقدّم الجلسة الدفعة الأولى من أعضاء اللجنة الاستشارية لبرنامج أجيال الفضاء لعام 2020، والتي تتألف من اثني عشر عضوًا يمثلون الفئة الطلابية من مراحل دراسية مختلفة، وهم الطالب محمد فدعق، وأروى العبدالكريم، ود السعدون، ويوسف الربيعة، وكيان المجحد، وعبد الرحمن الغصون، وسارة الزامل، وعبدالرحمن طه، ونسرين الحماد، وعبدالرحمن الحنيحن، وتعتبر الهيئة أول جهة حكومية تبادر بإشراك هذه الفئة العمرية من خلال تشكيل لجنة استشارية رسمية تتكون من أبناء وبنات المملكة.

وتأتي هذه الفعاليات بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة، تفعيلًا للاتفاقية القائمة بينهما، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل وتطوير رأس المال البشري السعودي في قطاع الفضاء، من أجل الإثراء والتثقيف حول علوم الفضاء وتقنياته.