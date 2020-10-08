السعودية اليوم / تشيلي تسجل 1131 إصابة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة



سانتياجو 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020 م واس

سجلت تشيلي 1131 إصابة جديدة بفيروس

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة التشيلية، فقد بلغ عدد إجمالي الحالات 474.440, بينما ارتفعت حالات الوفاة إلى 13.090.

// انتهى //

23:02ت م

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سانتياجو 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020 م واسسجلت تشيلي 1131 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و20 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.ووفقًا لبيانات وزارة الصحة التشيلية، فقد بلغ عدد إجمالي الحالات 474.440, بينما ارتفعت حالات الوفاة إلى 13.090.// انتهى //23:02ت م0273

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