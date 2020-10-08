، بالفيديو.. "بندر بن سلطان" يروي قصة الكوفية التي كادت توقف مباحثات مدريد بشأن فلسطين ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد الرئيس السابق للاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان، ضمن الجزء الثالث من مقابلة "مع بندر بن سلطان"، الذي أذيع على شاشة "العربية" مساء الأربعاء، أن "فلسطين بالنسبة لنا هي فلسطين وليست برؤسائها". وقال: "إن الأمريكيين استجابوا لأبي عمار في 2001، ورفضوا بنودًا إسرائيلية". مضيفًا "أنا والسفير المصري صرنا نشك في كلام أبي عمار عندما قال إنه كاد أن يتوصل للسلام مع إسرائيل".
كما روى سفير السعودية السابق لدى واشنطن ثلاثة أمور، أبلغه بها بوش الابن قبل توليه الرئاسة. مضيفًا بأن بوش الابن قال له "إن كامب ديفيد ليس فندقًا".
وتابع: "بوش قالي لي إن أبا عمار وكلينتون يتحدثان 4 ساعات على الهاتف وأنا لا أطيق الحديث لأمي نصف ساعة".
وفي السياق نفسه روى الأمير بندر قصة الكوفية التي كادت توقف مباحثات مدريد.
من ناحية ثانية، قال سفير السعودية السابق لدى واشنطن: "إن قصة حارس بكلاشينكوف في قصر حافظ الأسد جعلتني أدرك إشكالية النظام السوري في السلام"، وفقًا لموقع العربية نت. وحول إيران تساءل قائلاً: "طهران تريد تحرير القدس بالحوثي في اليمن أم بحزب الله في لبنان؟!".
بالفيديو.. "بندر بن سلطان" يروي قصة الكوفية التي كادت توقف مباحثات مدريد بشأن فلسطينخالد الشاماني الخليج 365 2020-10-08
أكد الرئيس السابق للاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان، ضمن الجزء الثالث من مقابلة "مع بندر بن سلطان"، الذي أذيع على شاشة "العربية" مساء الأربعاء، أن "فلسطين بالنسبة لنا هي فلسطين وليست برؤسائها". وقال: "إن الأمريكيين استجابوا لأبي عمار في 2001، ورفضوا بنودًا إسرائيلية". مضيفًا "أنا والسفير المصري صرنا نشك في كلام أبي عمار عندما قال إنه كاد أن يتوصل للسلام مع إسرائيل".
كما روى سفير السعودية السابق لدى واشنطن ثلاثة أمور، أبلغه بها بوش الابن قبل توليه الرئاسة. مضيفًا بأن بوش الابن قال له "إن كامب ديفيد ليس فندقًا".
وتابع: "بوش قالي لي إن أبا عمار وكلينتون يتحدثان 4 ساعات على الهاتف وأنا لا أطيق الحديث لأمي نصف ساعة".
وفي السياق نفسه روى الأمير بندر قصة الكوفية التي كادت توقف مباحثات مدريد.
من ناحية ثانية، قال سفير السعودية السابق لدى واشنطن: "إن قصة حارس بكلاشينكوف في قصر حافظ الأسد جعلتني أدرك إشكالية النظام السوري في السلام"، وفقًا لموقع العربية نت. وحول إيران تساءل قائلاً: "طهران تريد تحرير القدس بالحوثي في اليمن أم بحزب الله في لبنان؟!".
08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
01:37 AM
قال هل تريد طهران تحرِّر القدس بالحوثي في اليمن أم بحزب الله في لبنان؟!
أكد الرئيس السابق للاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان، ضمن الجزء الثالث من مقابلة "مع بندر بن سلطان"، الذي أذيع على شاشة "العربية" مساء الأربعاء، أن "فلسطين بالنسبة لنا هي فلسطين وليست برؤسائها". وقال: "إن الأمريكيين استجابوا لأبي عمار في 2001، ورفضوا بنودًا إسرائيلية". مضيفًا "أنا والسفير المصري صرنا نشك في كلام أبي عمار عندما قال إنه كاد أن يتوصل للسلام مع إسرائيل".
كما روى سفير السعودية السابق لدى واشنطن ثلاثة أمور، أبلغه بها بوش الابن قبل توليه الرئاسة. مضيفًا بأن بوش الابن قال له "إن كامب ديفيد ليس فندقًا".
وتابع: "بوش قالي لي إن أبا عمار وكلينتون يتحدثان 4 ساعات على الهاتف وأنا لا أطيق الحديث لأمي نصف ساعة".
وفي السياق نفسه روى الأمير بندر قصة الكوفية التي كادت توقف مباحثات مدريد.
من ناحية ثانية، قال سفير السعودية السابق لدى واشنطن: "إن قصة حارس بكلاشينكوف في قصر حافظ الأسد جعلتني أدرك إشكالية النظام السوري في السلام"، وفقًا لموقع العربية نت. وحول إيران تساءل قائلاً: "طهران تريد تحرير القدس بالحوثي في اليمن أم بحزب الله في لبنان؟!".
، بالفيديو.. "بندر بن سلطان" يروي قصة الكوفية التي كادت توقف مباحثات مدريد بشأن فلسطين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. "بندر بن سلطان" يروي قصة الكوفية التي كادت توقف مباحثات مدريد بشأن فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.