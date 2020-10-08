محمد بن مسعود - الدمام - بلغت الوفيات بالفيروس 162 حالة وفاة سجلت موريتانيا ستة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغ 7535 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 162 وفاة.

موريتانيا.. 6 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 7535 وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-08 سجلت موريتانيا ستة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغ 7535 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 162 وفاة.

Advertisements 08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442 12:06 AM بلغت الوفيات بالفيروس 162 حالة وفاة بلغت الوفيات بالفيروس 162 حالة وفاة سجلت موريتانيا ستة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغ 7535 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 162 وفاة.

، موريتانيا.. 6 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 7535 ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا.. 6 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 7535 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.