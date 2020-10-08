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سجلت موريتانيا ستة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغ 7535 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 162 وفاة.
موريتانيا.. 6 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 7535وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-08
سجلت موريتانيا ستة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغ 7535 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 162 وفاة.
08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
12:06 AM
بلغت الوفيات بالفيروس 162 حالة وفاة
سجلت موريتانيا ستة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغ 7535 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 162 وفاة.
، موريتانيا.. 6 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 7535 ،
المصدر : الخليج 365
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