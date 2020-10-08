أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يوجه رسالة للمشترين

الخميس 8 أكتوبر 2020

واصلت أسعار الذهب في مصر انخفاضها بمحلات الصاغة الأربعاء، بعد أن سجلت تراجعا جديدا في ختام التعاملات.



وسجل جرام الذهب عيار (24) نحو 936 جنيها، بينما سجل جرام الذهب عيار (21) نحو 819 جنيها، وعيار (18) نحو 702 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب في مصر نحو 6 آلاف و552 جنيها.

وفي وقت مبكر من الأربعاء، انخفضت أسعار الذهب في مصر، وسجل سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا، انخفاضا بنحو 9 جنيهات، ليصل إلى 825 جنيها، وتراجع سعر جرام الذهب عيار (24) ليبلغ 942.85 جنيه، وشملت موجة الانخفاض أيضا سعر جرام الذهب عيار (18) الذي سجل 707 جنيهات، وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 6600 جنيه.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 1%، الأربعاء، لتتعافى من خسائر مبكرة تكبدتها في بداية الجلسة، بينما تألقت الفضة بعد ارتفاع كبير في أسعارها.

وكان الذهب قد انخفض بنحو 2% في الجلسة السابقة، مدفوعا بمخاوف جديدة حيال التعافي الاقتصادي والضبابية المحيطة بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

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وزاد الذهب في التعاملات الفورية 1% إلى 1895.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0727 بتوقيت جرينتش.

وأعلن الرئيس الأمريكي، الذي لا يزال يُعالج من كوفيد-19، وقف المفاوضات بشأن حزمة تحفيز إضافي حتى انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وعزز الإعلان الدولار الأمريكي ودفع الذهب للهبوط. وينظر إلى المعدن الأصفر على نطاق واسع على أنه وسيلة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا أي تغير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

ويرجح الخبراء أن تعاود أسعار الذهب في مصر الارتفاع مجددا خاصة عيار 21 الذي يحظى بإقبال كبير في مصر كبيرة، وذلك مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميا، في ظل تداعيات الأزمة الصحية عالميا.